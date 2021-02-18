Alsancak Stadyumu adı ile bilinen stadyumunun asıl adı Altay Alsancak Stadyumudur. İzmir'in en büyük stadyumu olan stadyum birçok büyük organizasyon ve spor yarışmasına da ev sahipliği yapmıştır.

Alsancak Stadyumu nerede?

İzmir il sınırları içindedir. İzmir ili Konak ilçesinin Alsancak semtindedir. İzmir içinde ulaşımı çok kolay bir noktadadır. Altay takımının maçlarına ev sahipliği yapan bir stadyumdur. Toplu taşıma araçlarıyla Alsancak Stadyumuna ulaşmak çok kolaydır. Bunun sebebi merkez ilçede ve Alsancak semti içinde olmasıdır.

2014 yılında depreme dayanıklılığı test edilmiş ve ne yazık ki sağlam raporu alamamıştır. 12 Haziran 2017 de 6,3 depreminde bir kez daha hasar almıştır. Türkiye’deki ilk olimpik nitelikli stadyumudur. Hatta Akdeniz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır. Sırf maç yapmaya değil, atletizm yarışmalarına da uygun inşa edilmiştir. Büyün bunların yanı sıra tribün altlarında salonlar vardır ve bu salonlarda birçok spor dalı için çalışma alanı olarak kullanılmaktadır.

Alsancak Stadyumuna 253 ve 921 numaralı otobüsle ile gidilebildiği gibi Menemen-Cumaovası arası sefer yapan tren ile de ulaşmak mümkündür. Konak Tramvayı da kullanılabilir.

Kapasitesi ne kadar? Alsancak Stadı kaç kişilik?

Alsancak Stadyumunun kale arkası tribünleri yoktur. 15.358 koltuğu ile oturan izleyici kapasitesi vardır. Birçok kez elden geçirilen stadyum 2005 Yaz Üniversite Oyunlarına da ev sahipliği yapmıştır. Son olarak beş yıl önce onarım görmüştür. Ama ne yazık ki 2020 İzmir depreminde de hasar alan bölgeye çok yakındır. Sırf Altay takımının maçlarına değil diğer İzmir takımlarının da maçlarına ev sahipliği yapan Alsancak Stadyumu İzmir için önemli bir spor tesisidir.