Dünyanın en prestijli yarış organizasyonu Formula 1'in İstanbul etabında pazar günü Intercity İstanbul Park'ya yapılacak dev yarış öncesinde AlphaTauri takımı pilotu Pierre Gasly, FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bir kez daha yarışacak olmanın kendisini memnun ettiğini söyleyen Gasly, "Geçen sene, Intercity İstanbul Park'ta ilk kez yarıştım. Ve pisti çok sevdim. Çok teknik, inişleri ve çıkışları olan, 8. viraj gibi özel virajlara sahip ve başka yer bulamayacağınız cinsten bir pist. Bana uygunluğu konusunda ise söyleyebileceğim şey ise bana uygun mu bilmiyorum ama kesinlikle pistte çok keyif aldığım bir sürüş yaptım. Yeniden İstanbul'da yarışacağım için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı. İşte Pierre Gasly'nin tüm sözleri;

Geçen sene Monza’da inanılmaz bir zafer elde ettin. Bu birincilik sonrasında kariyer hedefinde bir değişiklik oldu mu?

"Monza’da gösterdiğim performans büyük ihtimalle Formula 1 kariyerimin en iyi performansıydı. Benim için de oradaki birinciliğin anlamı çok büyük. Halen bahsederken çok duygulanıyorum. Benim için unutulmaz bir andı. Hem kişisel hem de profesyonel olarak kariyerimin ilk birinciliğinin üstümde etkisi büyük oldu. Bu birincilik sayesinde takımla kurduğum bağ daha da kuvvetlendi. Bu sayede de hem takımın hem de benim performansımı geliştirme imkanı bulduk."

Formula 1 tarihini gözden geçirdiğinde hangi pilotla takım arkadaşı olmak isterdin?

"Bu soruda benim cevabım çok net. Ayrton Senna. Yani tüm Formula 1 tarihi boyunca en çok hayran olduğum pilot."

2020 Türk(ye Grand Prix’si hava şartları nedeniyle oldukça zorlu geçmişti. Ve umulmadık olaylar yaşanmıştı. Bu seneki yarıştan beklentin nedir?

"Geçen seneki yarış bizim için de hayli zor geçmişti. Islak zeminde pek de mücadeleci olamamıştık. Aslında genel itibarıyla baktığımızda sadece yarış değil hafta sonu bizim için çok sıkıntılı geçmişti. Ama oradan da bazı artıları cebimize koyduk. Bu yarıştan çok şey öğrendik. Bu sene hava şartları ne olursa olsun biliyorum ki biz hazırız."

8. Viraj, beklediğin gibi mi çıktı?

"8. Viraj pistin en ünlü virajı. 280- 290 km/saat hızla girdiğiniz, 5G’nin üzerinde oldukça uzun bir süre dayandığınız ve maksimum konsantrasyonu koruduğunuz çok yüksek hızlı uzun bir sol dönüş. Ben beğendim, çok güzel bir meydan okuma."

Bu sene Intercity Istanbul Park’ta birinciliği elde edebileceğini düşünüyor musun?

"Bu senenin nasıl geçeceğine hep birlikte bakacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi elde edebileceğimiz en iyi sonuca ulaşmak olacak. Normal şartlar altında Mercedes ve Red Bull Racing tabii ki favori. Ama geçen sene Monza’da da kanıtladığımız gibi hiçbir şey imkansız değildir. Eğer ortada bir kazanma fırsatı varsa onu elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza şüphemiz yok."

Bu seneki ve uzun vadedeki hedefiniz nedir?

"Uzun vadedeki hedefim çok net: Formula 1 Dünya Şampiyonu olmak. Bu seneki hedefime dönersek, pilotlar sıralamasında 9. olursam kendi adıma önemli bir başarı elde etmiş olurum. Takım ise markalar sıralamasında 5. olursa herkes mutlu olur."

İstanbul Grand Prix’si öncesinde Red Bull Racers oyununda insanlar seni seçerek şampiyon olmaya çalışıyor. Bu oyunu oynama fırsatın oldu mu?

"Biraz deneme şansım oldu ama hala biraz kendimi geliştirmem gerekiyor. Bu oyunda Red Bull Ring kullanılıyor."

Bu pist hakkında katılımcılara ipuçları vermek ister misin?

"Çok fazla virajı olmayan genellikle düzlüklerin hakim olduğu bir pist. O sebeple viraj çıkışlarına odaklanmaları sürelerinin kısalmasını sağlar."

Formula 1’den futbola dönersek, senin de taraftarı olduğun PSG, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Messi’yi kadrosuna kattı. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi’ni finalde kaybetmiştiniz. Sence bu sene şampiyonluk gelecek mi?

"Sondan başlamak gerekirse umarım PSG şampiyon olur. Ben büyük bir PSG taraftarıyım. Çok iyi oyuncularımız var. Her oyuncumuz çok iyi ama Neymar, Messi ve MbappÈ üçlüsü gerçekten inanılmaz."

Bilindiği gibi AlphaTauri aynı zamanda premium bir moda markası. Siz de padokta tarzıyla en çok dikkat çeken isimlerden birisiniz. Böyle bir moda markasının elçisi olmak nasıl bir duygu?

"AlphaTauri elçisi olmaktan çok memnun ve onurluyum, bu çok heyecan verici bir proje. Moda endüstrisini her zaman sevmişimdir, bu yüzden şimdi AlphaTauri (le yakın bir şekilde çalışabiliyorum ve tasarımdan üretime kadar tüm süreci yeni bir koleksiyonun arkasındaki tüm düşüncelerle görebiliyorum, hayret ediyorum. Böyle seçkin bir moda markasının elçisi olmaktan çok keyif alıyorum, ilişkimiz harika ve AlphaTauri zaten çok şey başardıysa, gelecekte daha fazlasının geleceğine eminim."

FANATİK ÖZEL







