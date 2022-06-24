Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Fransız sürücüsü Pierre Gasly'nin sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Takımdan yapılan açıklamada 26 yaşındaki sürücünün 2023 yılında da AlphaTauri ile yarışacağı duyuruldu.

2019 yılındaki Red Bull serüveni haricinde 2017'den bu yana takımın bir parçası olan Gasly, kariyerinde toplam 325 puan toplarken, üç podyum ve bir kez de yarış zaferi elde etmeyi başardı.

Sözleşme uzatılmasının ardından Gasly şu sözleri dile getirdi:

"Beş yıldır bu ekiple birlikteyim ve birlikte çıktığımız yolculuktan ve kaydettiğimiz ilerlemeden gurur duyuyorum. Scuderia AlphaTauri ekibinde kaldığım için mutluyum. Bu yılın yeni düzenlemeleri bizim için yeni zorluklar yarattı."



