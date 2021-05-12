Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş forması altında oldukça başarılı bir performans sergileyen milli yıldızlarımızdan Alperen Şengün, 2021 NBA Draftı'na katılma kararı aldı.

Sosyal medya üzerinden kararını açıklayan Alperen Şengün, "Benim için saha içinde ve dışında yaptıkları her şey için öncelikle anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. Sizden daha iyi bir aile hayal edemiyorum. İyiliğim ve daha iyi bir performans ortaya koymam için beni her zaman desteklediniz ve teşvik ettiniz. Her maç daha iyi olmam için bana destek olan, yardım eden tüm koçlarıma, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim. Bu sezonu takımımla birlikte en iyi şekilde bitirmek ve sonrasında da dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan NBA'de oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini paylaştı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 29 maça çıkan 18 yaşındaki pivot; bu maçlarda 19.2 sayı, 9.4 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

ESPN'in 2021 Draftı'na ilişkin beklentilerine göre Alperen Şengün'ün 14. sıra seviyelerinde seçilebileceği aktarılıyor.