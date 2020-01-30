Alper Potuk'un zor günleri...

Sezon başında büyük bir fedakarlık göstererek maaşında indirime giden Fenerbahçeli Alper Potuk şu günlerde 56 yaşındaki babası Mustafa Potuk'un hastalığı nedeniyle ailece zor günler geçiriyor.

30 Ocak 2020, Perşembe 13:23 Son Güncelleme:
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Alper Potuk'un zor günleri...

Fenerbahçe'den kiralık olarak gideceği konuşulan Alper Potuk takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe oyuncunun Çaykur Rizespor'a kiralanmasını istiyor.

Sezon başında maaşında yüzde 40 oranında indirime giden yıldız futbolcu kansere yakalanan babasının tedavisiyle yakından ilgileniyor.

Alper'in babası Mustafa Potuk kanser tedavisi görüyor. Memleketi Afyon ve İstanbul arası mekik dokuyan Mustafa Potuk kemoterapi görüyor.

Alper Potuk'un bu nedenle Fenerbahçe'den en azından bu sezon ayrılmaya niyeti yok.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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