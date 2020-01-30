Fenerbahçe'den kiralık olarak gideceği konuşulan Alper Potuk takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe oyuncunun Çaykur Rizespor'a kiralanmasını istiyor.

Sezon başında maaşında yüzde 40 oranında indirime giden yıldız futbolcu kansere yakalanan babasının tedavisiyle yakından ilgileniyor.

Alper'in babası Mustafa Potuk kanser tedavisi görüyor. Memleketi Afyon ve İstanbul arası mekik dokuyan Mustafa Potuk kemoterapi görüyor.

Alper Potuk'un bu nedenle Fenerbahçe'den en azından bu sezon ayrılmaya niyeti yok.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr