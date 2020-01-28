Alper Potuk’un zor günleri

28 yaşındaki futbolcu, takımda kalabilmek adına böyle bir adım attı. Ancak Alper Potuk, bu sezon da beklenen performansı sergileyemedi. Adı sürekli transfer iddialarına karışan orta saha oyuncusu, İstanbul’dan ayrılmak istemiyor. Bunun nedeni, babası Mustafa Potuk’un kanser hastası olması. 56 yaşındaki baba Potuk’un tedavisi memleketi Afyon ve İstanbul’da devam ediyor. Babasının tedavi süreciyle yakından ilgilenen Alper de bu nedenle İstanbul dışına çıkmaya soğuk bakıyor. Bu durumu bilen yönetim, 28 yaşındaki futbolcuya ayrılması için baskı yapmıyor.

Yakup Çınar