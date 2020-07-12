Alper Potuk’tan yabancı tepkisi

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Alper Potuk, Yabancı sınırlaması konusunda kendisi üzerinden yapılan yorumlara isyan etti. Sosyal medyada paylaşımda bulunan 29 yaşındaki oyuncu şunları ifade etti: “10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım; ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2,5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim. Hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim.”