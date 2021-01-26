8 Nisan 1991 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Alper Potuk, ev hanımı olan bir annenin ve fabrika işçisi olan bir babanın üç çocuğundan ikincisidir. Afyonkarahisar'da yaşayan aile babanın iş durumlarından dolayı Balıkesir'e ve oradan da Eskişehir'de yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Alper Potuk, Çiftçelerspor'un altyapısında futbol hayatına ilk adımı atmıştır. Eskişehirspor'la yapılan maç esnasında fark edilen futbolcu, 2005 yılında Eskişehirspor'un altyapısına transfer olmuştur. Eskişehirspor'da futbol kariyerine devam eden Alper Potuk, 2008 - 2009 sezonunda Eskişehirspor'un Gaziantepspor ile oynadığı maçta 75. dakikasında oyuna girmiş ve böylece ligdeki ilk maçına çıkmıştır. Yetenekleri sayesinde kısa sürede yükselmiş ve 2009 - 2010 sezonunda 16 kez forma giymiştir.

İlerleyen yıllarda, sahada çokça gördüğümüz bir isim olmayı başarmıştır. Başarılarına başarı katan futbolcu 22 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmuş ve 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Fenerbahçe formasıyla lig maçlarına çıktığında ise ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe formasıyla yaşamıştır.

Alper Potuk aynı zamanda Türkiye Milli Takımı'nın da bir oyuncusudur. Toplamda 11 kez milli forma giymiştir.

Alper Potuk nerelidir?

Eskişehirspor'da uzun yıllar boyunca futbol oynayarak adını duyuran ve daha sonrasında Fenerbahçe ile anlaşma yaparak, üstün başarılara imza atan Alper Potuk Afyonkarahisar, Bolvadin'lidir. Ayrıca doğum yeri de yine memleketi olan şehirdir.

Alper Potuk kaç yaşındadır?

Futbol hayatına 2002 yılında Çiftçelerspor ile başlayan Alper Potuk 1991 doğumludur. 2020 yılını geride bıraktığımız şu dönemlerde 29 yaşında olan futbolcu, genç yaşlarından beri futbol camiasında adını duyurmayı başarmıştır.

Alper Potuk hangi takımlarda oynadı?

Orta sahada mevkisinde oynayan futbolcu, futbol hayatına ilk olarak 2002 yılında Eskişehir'in Çifteler ilçesinin futbol takımı olan Çiftçelerspor ile başladı. Daha sonra Eskişehirspor tarafından fark edilen Alper, 2005 yılında ise Eskişehirspor'un altyapısına transfer oldu.

Kariyerindeki ilk sıçrayışı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçerek yaptı. 22 Mayıs 2013 yılında Fenerbahçe ile 5 yıllık bir sözleşmeyle anlaşma yaptı. Milli Takımda da kendisine yer edinen Alper Potuk şu an MKE Ankaragücü takımında futbol kariyerine devam etmektedir.

Alper Potuk 2021 yılında hangi takımda oynayacak?

Fenerbahçe ve Eskişehirspor arasında yapılan maçta Alper Potuk taraftarların büyük tepkisine maruz kalmıştı. Maçın büyük bir bölümünde taraftar Alper'i yuhaladı. Bu durum Fenerbahçe Spor Kulübü’nün canını sıkmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Alper Potuk’un maaşına %40 indirim yaptı fakat daha sonra onu kadro dışında bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu'na adı bildirilmeyen futbolcu, kulüp tarafından Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldı.

Kulüp, Alper'in affedildiğini ve ücretinin yeniden gözden geçirilip eski maaşının indirimsiz verileceği açıklandı. Alper o zaman durumu kabullenmiş ve bu formayı giymekten onur duyduğunu dile getirmişti. Fakat daha sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı Alper Potuk, Fenerbahçe Spor Kulübü’nden gönderildi. Kulüp, Alper’in gidişini medya üzerinden bir paylaşım ile aktardı.

Futbolcu 19 Eylül 2020 yılında MKE Ankaragücü takımına geçiş yaptı. MKE Ankaragücü ile yeni bir sözleşmeye imza atan Alper Potuk, kariyerine yeni bir pencere açtığını belirtti. MKE Ankaragücü ile yapılan sözleşmenin kaç yıllık olduğu bilinmiyor ve kontrat olarak geçiyor. 2021 yılında Alper Potuk'un futbol hayatına MKE Ankaragücü ile devam edeceği şu an için öngörülmektedir.

Alper Potuk ne kadar maaş alıyor?

Fenerbahçe Spor Kulübünde oynadığı sıralarda Alper Potuk'un 2013 yılında aldığı maaş 1,4 milyon Euro’ydu. Daha sonra Fenerbahçe'den senelik 9,9 milyon lira garanti ücret almaya başlamıştı. MKE Ankaragücü takımına transfer olan Alper Potuk’un şu an takımından ne kadar maaş alacağı belli değil.