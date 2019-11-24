Alper Potuk: Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım
Fenerbahçe'de uzun zaman sonra sahaya ilk 11'de çıkan ve forvet mevkisinde oynayan Alper Potuk, Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. Fenerbahçe'de nerede ihtiyaç varsa orada oynayacağını belirten Alper, " Ligin zor deplasmanlarından biri Malatya. 3-4 net pozisyonumuz var. Bugün iyi oynadık diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz maçlardan da 1'er puan alsaydık bugün lider olabilirdik. " şeklinde konuştu.
Alper Potuk'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Takımımızın nerede ihtiyacı varsa ben orada oynarım. Ligin zor deplasmanlarından biri Malatya. 3-4 net pozisyonumuz var. Bugün iyi oynadık diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz maçlardan da 1'er puan alsaydık bugün lider olabilirdik.
30 kişiyiz. 11 kişi oynuyor. Herkes oynamak istiyor. Oynamayn oyuncular çalışmaya devam ediyor. Ben de özel olarak çalışmaya devam ediyorum. Devam edeceğim.