Alper Potuk: Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım

Alper Potuk'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Takımımızın nerede ihtiyacı varsa ben orada oynarım. Ligin zor deplasmanlarından biri Malatya. 3-4 net pozisyonumuz var. Bugün iyi oynadık diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz maçlardan da 1'er puan alsaydık bugün lider olabilirdik.

30 kişiyiz. 11 kişi oynuyor. Herkes oynamak istiyor. Oynamayn oyuncular çalışmaya devam ediyor. Ben de özel olarak çalışmaya devam ediyorum. Devam edeceğim.