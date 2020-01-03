Tecrübeli futbolcu, sezon başında maaşında ciddi bir fedakârlık yaparak alkış alsa da performans ve mental anlamda takıma faydalı olamıyor. Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor gibi kulüplerin girişimlerine karşın Alper’in İstanbul’da kalmak istemesi işleri zora sokuyor.

Fenerbahçe’de devre arasında eksik bölgelere transfer yapabilmek için gayretli çalışmalar bulunuyor. Ancak kadroda bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertliler, henüz somut bir adım atamadı.

Kadroda düşünülmeyen isimlerden Alper Potuk için Anadolu’dan birçok önemli kulübün girişimleri var. Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor gibi takımların Alper’le ciddi ilgilendikleri bildirildi.

2022’de bitiyor

Sezon başında maaşında fedakârlık yaparak herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcunun bir türlü mental ve performans olarak takıma katkı sağlayamaması sıkıntı oluşturuyor. Son dönemde UEFA Finansal Fair Play ve TFF’nin harcama limiti konuları nedeniyle kadrosunda yer açıp maaş konusunda bazı hamleler yapmak zorunda olan Fenerbahçe, bu konuyu bir an evvel çözmek istiyor.

Kariyerini Fenerbahçe’de ve İstanbul’da devam ettirmek isteyen Alper Potuk’un ilk etapta Anadolu’dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Şu anda yüzde 40’lı indirimli haliyle 1.4 milyon euroya yakın bir maaşı olan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek. Fenerbahçe’deki şansını zorlamaya çalışan ama ligin ilk yarısında hem fiziksel hem de mental olarak verimli olamayan Alper Potuk’un devre arası bitmeden bir kulübe gönderilmesi hedefleniyor. Dış transfer kadar iç transfere de önem veren sarı-lacivertli kulüp, gidecek-kalacaklar dengesini belirleyip, ekonomik ve kadro planlaması olarak belli bir noktaya çıkmak istiyor.

Bu nedenle ilk gitmesi beklenen isimlerin başında Alper Potuk var. Ancak İstanbul’daki kurulu düzeni, farklı bir şehire gitmeye soğuk bakması ve Fenerbahçe’de sözleşmesini tamamlama düşüncesi nedeniyle Alper Potuk konusu çözülmeye çalışılıyor.

Çalımbay istiyor

Şu anda Sivasspor ve Alanyaspor, Alper için en istekli ve en ciddi girişimleri olan kulüpler. Erol Bulut ve Rıza Çalımbay da bizzat isim olarak Alper Potuk’un transferine onay verdi. Hatta bir dönem TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un da ilgi duyduğu yıldız oyuncunun maaşının yüksek olması nedeniyle görüşmeler yapılmadan bu ihtimalin rafa kalktığı ifade edildi. (Skorer)