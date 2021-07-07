Alper Potuk Çaykur Rizespor'da
Son olarak Ankaragücü'nde forma giyen ve sarı lacivertli kulüpten ayrılan milli futbolcu Alper Potuk, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu ile Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da ilgileniyordu.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen milli futbolcu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Alper, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza esnasında Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran da hazır bulundu.
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2 Süper Lig ekibinin daha gündemindeydi
Son olarak Ankaragücü forması giyen ve lacivert beyazlılarla geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig maçta 5 gole katkı veren Alper Potuk ile Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da ilgileniyordu.
Mehmet Ali Sabuncu