Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen milli futbolcu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Alper, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza esnasında Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran da hazır bulundu.









2 Süper Lig ekibinin daha gündemindeydi

Son olarak Ankaragücü forması giyen ve lacivert beyazlılarla geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig maçta 5 gole katkı veren Alper Potuk ile Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da ilgileniyordu.

Mehmet Ali Sabuncu



