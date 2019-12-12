Alper için Ozan modeli

Alper Potuk, Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremedi. Bu sezon da göze girmeyi başaramayan 28 yaşındaki futbolcunun, sezonun ikinci yarısında kiralanması gündemde. Geçtiğimiz sezon OzanTufan, Alanya’ya kiralanmış ve eski günlerine dönmüştü. Alper için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Alper Potuk’un eski günlerine dönmesi için son bir şans daha verilecek.

12 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Alper için Ozan modeli

Alper Potuk, Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremedi. Bu sezon da göze girmeyi başaramayan 28 yaşındaki futbolcunun, sezonun ikinci yarısında kiralanması gündemde. Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan, Alanya’ya kiralanmış ve eski günlerine dönmüştü. Alper için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Alper Potuk’un eski günlerine dönmesi için son bir şans daha verilecek.

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