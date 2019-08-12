Alper Hamurcu yeni isimlerin çokluğuna dikkati çekti

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Mavi-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı Mimar Sinan Salonu’nda gerçekleştirdi. Antrenör Alper Hamurcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan 5 oyuncu yer almadı.

Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda yeni isimlerin çokluğuna dikkati çekerek, geçen sezonki kadrodan sadece 3 oyuncunun bulunduğunu belirtti.

Sezon hazırlıklarına başladıklarını aktaran Hamurcu, "Önümüzde 9 haftalık bir süreç var. Milli takımdaki görevimden dolayı bir hafta takımla birlikte olacağım. Şu anda 10 oyuncuyla çalışıyoruz. Üç yabancı, iki Türk oyuncumuz, şampiyonalardan dolayı yoklar." diye konuştu.