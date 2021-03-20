Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımının antrenörü Alper Hamurcu, hedeflerine adım adım yaklaştıklarını, Avrupa kupalarına gitmek için oynayacakları play-off serilerinde galibiyeti hedeflediklerini bildirdi. Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden mavi beyazlı takım, 50 puanla ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmak için play-off oynama hakkı kazandı.

Alper Hamurcu, AA muhabirine, play-off sürecindeki ilk karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta’yı yenmeleri halinde Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmasından galip çıkan takımla final oynayacaklarını söyledi.

Play-off’a kaldıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Hamurcu, "Hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi play-off’a kalmaktı. Burada oynayacağımız maçları da kazanıp Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Çünkü takım ve Aydın seyircisi bunu hak ediyor. Kulübün de en büyük arzusu bu. Biz de hedefimizi bu yönde belirledik. Geçen yıl liglerin erken tescillenmesi sebebiyle Avrupa kupalarına katılamıyor olmamız bizi üzse de bu etki edeceğimiz bir şey değildi. Bu sene her şey elimizin altında ve bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray’ı yenebilecek düzeydeyiz"

Galatasaray’la eşleşmelerinin kendileri için iyi olduğuna dikkati çeken Hamurcu, şöyle devam etti:

"Oyuncularını çok iyi tanıdığımız bir takım. Ligde oynadığımız iki maçtan birini kendi evimizde kazanmıştık. Çok ortada ve dengeli iki takımın mücadelesi olacak. Galatasaray çok uzun yıllar Avrupa kupalarında oynayan takımlardan bir tanesi. Onların bu anlamda bir riski var. Kupaların dışında kalma gibi bir şey söz konusu. Bu onların üzerinde bir baskı yaratacaktır. Biz de elimizden geldiğince bu baskıyı kendi lehimize çevirerek maçı kazanmak istiyoruz. Galatasaray’ı yenebilecek düzeydeyiz. Bunu ligde de göstermiştik."

Ligde bazı maçlarda atakla ilgili problemler yaşadıklarını da belirten Hamurcu, servis karşılamada ise ligin iyi takımlarına yakın sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Oyuncuların kendilerine güvendiğini, motivasyonun üst noktada olduğunu kaydeden Hamurcu, Galatasaray maçında gülen taraf olacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.