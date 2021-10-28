Alper Cavit Kabakçı yeniden Kano Federasyonu Başkanı seçildi

Türkiye Kano Federasyonu Genel Kurulunda Alper Cavit Kabakçı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kano Federasyonun 7’nci Olağan Mali Genel Kurulu ve 5'inci Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel kurula federasyonun 181 delegesinden 133'ü katıldı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından oy kullanılma işlemine geçildi. Tek aday olan Kabakçı, oy kullanan 119 delegenin 116'sının oyunu aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Alper Cavit Kabakçı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Kemal Ceber, Osman Ercan, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bilgin Topuz, Eyüp Aytekin, Oğuzhan Özen, Yusuf Konat, Metin Küçük, Üzeyir Kodan, Adem Atik, Abdülhalim Aksu, Mehmet Akgün, Mustafa Altınkök, Ali Rıza Altunel."