Alpaslan Uysal: 'Kimin şampiyon olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor'

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal ise iddialarının kalmamasından dolayı futbolcuları maça motive etmekte biraz zorluk çektiklerini söyledi.

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle şartların futbol oynamaya müsait olmadığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Mübarek ramazan günü belki futbolcular oruç tutmuyor olabilirler ama bizler oruç tutuyoruz. Saat 16.00’da İzmir gibi bir yerde maç oynamak gerçekten çok zor. İnanın ağzımız dilimiz kurudu, konuşmakta zorlanıyorum. Altınordu’ya play-off yolunda başarılar diliyorum. Haftaya bir Giresunspor maçımız kaldı. O maça da elimizden geldiği kadar iyi hazırlanıp çıkacağız. Kimin şampiyon olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Son maçımızı oynayıp ligi kapatmak istiyoruz."