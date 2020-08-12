Alpaslan Tahsin için Italyan devi Lazio da devrede

İtalyanların ünlü Corriere dello Sport gazetesi, daha önce Tottenham Hotspur, Ajax tarafından izlenen Sevilla tarafından genç futbolcular kampına 2019 sezonun’da katılan Tahsin'in şimdi de Fiorentina ve Bologna'nın ardından Lazio'nun radarına girdiğini belirtti. Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin de takip ettiği genç oyuncuyu Lazio'nun gelecek haftalarda denemek için Roma'da getirebileceği ileri sürüldü.

İlk olarak 9 yasin da Ispanya nin onemli klüplerinden Atletico Madrid takim’in yetkilileri tarafın dan keşfedilerek ,Ispanya ya davet edilen genc yetenek Alpaslan icin, gazete, ''Joker'' olarak nitelendirilen ve gerçek bir 10 numara oyuncusu olan Tahsin'in çok yönlü oyun tarzıyla Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin dikkatini çektiğini yazdı.

Haberde, Batı Trakya doğumlu Türk kökenli Yunanistan vatandaşı olan 16 yaşındaki oyuncunun cok hızlı hareket etme özelliğine sahip olduğunu yazan gazete, hem koştuğunu hem top sürdüğünü hem de sürekli golü düşündüğü yazıldı.

Yunanistan'ın PAOK Selanik takımının alt ekibi olan PAOK Komotini de top koşturan Tahsin'in geçen sezon 24 gol, 30 asistlik performansıyla adından söz ettirdiği ve yeni ''Cristiano Ronaldo'' olarak anıldığı belirtildi.