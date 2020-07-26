Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti

10 yıllık miras davasını kazanan Ebru Şancı sevincini kızları Ceylin, Mia ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile paylaştı.

26 Temmuz 2020, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
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Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti

Ebru Şancı12 yıl önce vefat eden dedesi Mehmet Şancı’dan miraskalan Eminönü-Gedikpaşa’daki 120 dükkanlı 2 han için davaaçmıştı. Çünkü dedesinin ikinci eşi hanlardan birini istemişti. 2010’dan bu yana devam eden dava sonuçlandı. Karşı taraf Ebru Şancı ve diğer 3 mirasçıyla 765 bin TL karşılığında uzlaşmayı kabul etti. İki han satışa çıkacak. Elde edilecek paranın dörtte biri Şancı’ya kalacak.

'Mirasına sahip çıktım'

Ebru Şancı “Dedem Mehmet, Malatya- Pötürge’den İstanbul’a geldiğinde o hanlarda hamal olarak çalışmış. Yıllar içinde başarılı olup çalıştığı hanı almış. Ardından ikinci bir hanın daha sahibi olmuş. Dedemin alın teriyle kazandığı mirasına sahip çıktım” dedi.

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