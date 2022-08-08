Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan eski manken Ebru Şancıson paylaşımını 17 Temmuz'da yapmıştı. 20 gündür ortalarda görünmeyen Şancı'yı takipçileri merak etti.

Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Şancı başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.

Meğer Şancı ölümden dönmüş. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneden yattığını ve 8 kilo verdiğini söyleyen Ebru Şancı, paylaştığı videoda süreci şöyle anlattı;

"Bir sabah şiddetli bir ağrıyla uyandım. Karnıma öyle bir kramp girdi ki bıçak gibi saplanıyor. VücuT direnci yüksek biriyimdir, acı eşiğim de yüksek benim. Dedim ki herhalde apandisit. Koştum hastaneye gittim. Doktorum ultrason istedi. Ultrasonda sır avardı ben de sabırsız biri olduğum için 'Hocam ben mide spazmı geçiriyorum bana serum takın iyi olurum ben' dedim. Serumdan sonra bir şeyim yoktu çıktım hastaneden 15 dakika sonra korkunç ağrı geri döndü. Normal olmadığını düşündüm. Sonra gittim ultrason çektirdim. Hiç olmayan binde bir olan bir şeyle karşılaştık. Bağırsaklarım düğümlenmiş. Cerrahlar geldi apar topar, 'ameliyata almak zorundayız' dediler. Ameliyat oldum. Şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı gelmiş. Gidiyordum az kalsın. Bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi. O yüzden uzun süredir burada yoktum."