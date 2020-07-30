Diğer yandan Ali Koç da yakın ilişki içinde olduğu Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’i ikna edecek. Alpaslan’ın Fenerbahçe’ye ‘Evet’ demesi halinde Koç’un İzmir’de Sepil ile bir araya geleceği öğrenildi. Başkanlar, Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncununun transferi için orta yolu bulmaya çalışacak.