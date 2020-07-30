Alpaslan Öztürk'ü Emre Belözoğlu, Mehmet Sepil'i de Ali Koç ikna edecek
Göztepe’nin bu sezonki flaş ismi Alpaslan Öztürk, birçok takımı peşine taktı. Başakşehir ve Trabzonspor’un da çok istediği başarılı savunmacı için Fenerbahçe’nin en büyük kozu Emre Belözoğlu. Emre, aynı Mert Hakan Yandaş transferinde olduğu gibi Alpaslan’la sık sık iletişime geçerek onu takımda görmeyi ne kadar çok istediklerini anlatıyor.
Diğer yandan Ali Koç da yakın ilişki içinde olduğu Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’i ikna edecek. Alpaslan’ın Fenerbahçe’ye ‘Evet’ demesi halinde Koç’un İzmir’de Sepil ile bir araya geleceği öğrenildi. Başkanlar, Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncununun transferi için orta yolu bulmaya çalışacak.