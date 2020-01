Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor’la anılan Alpaslan Öztürk, Lig Radyo’da Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtladı.

Göztepe’nin Beşiktaş’la iç sahada oynayacağı kritik maça yetişmesi öngörülen başarılı futbolcunun açıklamaları şöyle:

Sakatlığında son durum ne?

Çok büyük bir sakatlığım yoktu, ancak yine de devre arasında kamp çalışmalarından geri kalmama neden olan ağrılarım vardı. Buna rağmen iyi bir tedavi süreci geçirdim. Bireysel olarak çok fazla ekstra çalışma yaptım. Eksiklerimi kapattım. Belki daha da uzun sürebilirdi ama bir an önce dönmek istiyordum. Nitekim son kontrollerim de iyi çıktı ve takımla çalışmalara başladım.

Yeni statta oynayabilecek durumda mısın?

Elbette... Göztepe bir tarihtir. 95 yıllık bir özlem sona erecek pazar günü. Bu büyük camia ilk kez kendi evinde taraftarıyla buluşacak. Tarihi bir an bu. Göztepe’yle beraber sonsuza kadar yaşayacak bir hatıra kendi evindeki ilk maç. Böyle bir anda sahada olmayı kim istemez. Ben de tüm çalışmaları bunun hayaliyle yaptım. Bu tarihi açılışta sahada olmak ve takımıma katkı vermeyi çok ama çok istiyorum. Kendini mental ve fiziksel olarak hazır hissediyorum. Takımım için her zaman fedakarlık yapmaya hazırım. Hocamız şans verirse çok iyi performans göstereceğimi düşünüyorum.

Adın transferle çok anıldı, neler söylersin?

Bu konulara girmek, yorum yapmak benim görevim değil asla. Ben Göztepe’de mutluyum, bu büyük camiaya neler katabilirim diye düşünüyorum her zaman. Burada olmaktan, bu taraftarın önünde oynamaktan, sevinmekten hep keyif aldım. Daha başaracağımız çok şey var yeni evimizde. Elbette iyi bir performansım vardı ilk yarıda ve hakkımda transfer haberleri çıkması doğal. Adımın anıldığı camialara da saygı duyuyorum ama bunlar tamamen kulübümün ilgileneceği konular. Sözleşmeli bir oyuncu olarak bana düşen her zaman çok çalışmak, Göztepe’yi her alanda en iyi şekilde temsil etmek.

Milli takım hedefi için neler söylersin?

Daha önce milli takımlarda bulundum. Ay-Yıldız için deliren bir insanım. Türk milleti bayrak için ölür. Biz spor yapıyoruz ama uluslararası alanda bayrağı temsil etmek kadar paha biçilmez bir şey olamaz. Ben de bu hedefle yanıp tutuşuyorum. Sağ bek ve orta sahada oynadım, bu sezon da stoperde iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Önümde uzun bir ikinci yarı var ve yapabileceğim, gösterebileceğim çok şey sözkonusu. Şenol hocama kendimi ispat etmek istiyorum.

Göztepe taraftarına mesajın ne?

Belçika’da uzun süre oynadım, Türkiye’de Kasımpaşa, Eskişehir ve Elazığ formaları giydim. Eskişehir’de de çok güzel şeyler yaşadım tabi bu anlamda. Ama Göztepe taraftarının tutkusu inanılmaz. Onlar tribündeyken sahada bu sevgiye karşılık vermek için içinizde çok büyük bir enerji oluyor. Beşiktaş maçında da ben ve takım arkadaşlarımın tek düşüncesi bu olacak. Bu tarihi günde kazanıp onlara 3 puan armağan etmek istiyoruz. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız.