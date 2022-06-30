TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 1 sezonluğuna kiralanan Alpaslan Öztürk, Galatasaray taraftarına veda etti. Kişisel sosyal medya hesabından oğluyla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde olduğu bir gönderi paylaşan 28 yaşındaki stoper, ''Değerli Galatasaraylılar; tüm güzel dilekleriniz ve mesajlarınız için içten teşekkürler. Kalplerimiz her zaman bir olmaya devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

2021/22 sezonu başında Göztepe 'den bedelsiz transfer edilen Alpaslan, Sarı Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve 1 gol attı.







