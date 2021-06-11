Göztepe formasıyla 3 sezonda 118 maça çıkıp 13 gol atan, performansıyla Milli Takım ’a kadar yükselen Alpaslan Öztürk çok sayıda talibi olmasına karşın Galatasaray ’ı tercih etmişti. Sözleşmesi biter bitmez tüm teklifleri geri çevirip Galatasaray’a ‘evet’ diyen başarılı stoperin transferinin perde arkasında da önemli detaylar var. Galatasaray’ın kongre sürecinde olması nedeniyle yaşanan belirsizlikte henüz resmi imzayı atmayan oyuncuya yurt içinden şartların çok daha iyi olduğu teklifler geldi. Alpaslan’ın ise menajerler aracılığıyla yapılan yoklamaların hepsine kapıyı kapattığı öğrenilirken, “Galatasaray’a söz verdim. Başka yerde oynamam” dediği öğrenildi.

İlgili Haberler Son dakika Galatasaray transfer haberi! Stopere Ryan Porteous sürprizi





Brugge de istemişti

Sarı-Kırmızılı takımın kendisine yaptığı teklifi düşünmeden kabul eden 27 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda takımın en az kazanan yerlileri arasında olacağı ortaya çıktı. Daha önce Belçika ve İngiltere’de top koşturan oyuncunun bonservisi elinde olması nedeniyle yurt dışından da birçok talibi vardı.

Statta imza

Galatasaray'ın bugün Alpaslan ile birlikte Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara'ya Türk Telekom'da imza attıracağı belirtildi. Saat 15.00'te başlayacağı kaydedilen törende iki oyuncuyla da 6 milyon TL garanti ücret karşılığında 3'er yıllık mukavele yapılacağı öğrenildi.

Necati Albayrak



