Evde eşinin yapacağı sürprizi bekleyen Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk’ün elinde siyah çelenk ile gelmesiyle şoka girdi.

Çelengin üzerindeki ‘Huzurun kara günü ‘ yazısını gören Ebru Şancı “Millet karısına cip alıyor, içini gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor. Bir de benimkinin getirdiğine bak. 3 çocuklu mutlu, huzurlu bir yuva verdim. "Karşılığı bu mudur?” diye isyan etti.