Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'ya siyah çelenk şoku
Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk, eski manken Ebru Şancı ile 2015 yılında dünya evine girmişti. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları, Kürşad Fırat adında da bir oğulları olan çiftin önceki gün evliliklerinin 7’nci yılıydı.
Evde eşinin yapacağı sürprizi bekleyen Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk’ün elinde siyah çelenk ile gelmesiyle şoka girdi.
Çelengin üzerindeki ‘Huzurun kara günü ‘ yazısını gören Ebru Şancı “Millet karısına cip alıyor, içini gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor. Bir de benimkinin getirdiğine bak. 3 çocuklu mutlu, huzurlu bir yuva verdim. "Karşılığı bu mudur?” diye isyan etti.