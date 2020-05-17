Alpaslan Öztürk şoku!

2016 yılında TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor ile anlaşan, daha sonrasında ise Göztepe takımına transfer olan Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak Belçika dönüşünde Standard Liege ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve kulübüne haber vermeden Türkiye'ye geri dönüş yapan oyuncunun başı yıllar sonra dertte.

Ajansspor'un haberine göre, 2016 yılında hakkında soruşturma başlatılan oyuncu FIFA tarafından eski kulübü Standard Liege'e ödeme yapmaya mahkum edildi.

"440 bin Euro"

Belçika basınından Le Soir'in haberine göre soruşturması sonuçlanan 26 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında sözleşmesini tek taraflı feshettiği için FIFA tarafından Belçika ekibi Standard Liege'ye 440 bin Euro ödemeye mahkum edildi.

Alpaslan Öztürk ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti.



