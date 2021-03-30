Ay-Yıldızlılar'da Letonya karşılaşması öncesi eksik oyuncuların sayısı arttı. TRT Spor'un haberine göre İrfan Can, Nazım, Zeki Çelik ve Merih Demiral'den sonra Letonya sınavı öncesi kadrodan çıkarılan 4 ismin; Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan olduğu bildirildi. Hocamız Şenol Güneş, "Çıkanların yerine 3 ismi ekliyoruz. Biri Göztepe'den Alpaslan Öztürk, diğer ikisi de Ümit Milli Takımımız'dan Bünyamin Balcı (Antalyaspor/Sağ bek) ve Enis Destan (Altınordu-Forvet)" ifadelerini kullandı. Bu üç isim de ilk kez A Milli Takımımız'ın kadrosunda kendilerine yer bulurken, bunların içinde en dikkat çekeni Alpaslan olacak. Halil Akbunar'dan sonra Göztepe'den aday kadroya çağrılan ikinci isim unvanını elde eden 27 yaşındaki Belçika doğumlu stoper, hem bu ülkenin hem de Türkiye'nin U21 Milli Takımları'nda oynadı ve en son 9 Eylül 2014'te Ay-Yıldızlılar'ın U21'de İsveç'e 4-3 (d) yenildiği mücadelede forma giydi.