Alpaslan Öztürk: İş yerlilere düşüyor

Evde kal sürecinde başlattığımız ‘FANATİK evden eve röportajlar’ serisine bugün Alpaslan Öztürk’le devam ediyoruz.

Göztepe’de savunmanın göbeğinde gösterdiği başarılı performansla sezonun en öne çıkan isimlerinden biri haline gelen, transfer döneminin gözdelerinden biri olan ve milli takıma da aday gösterilen 26 yaşındaki futbolcuyla sohbetimize Corona virüsü’nden başladık. Yaşanan belirsizliğin herkesi gerdiğini ifade eden Alpaslan, “Herkesin yapabileceği tek bir şey var. O da evde kalmak. Elbette sürecin psikolojik etkileri büyük. İnsanların hayatının tüm dengesi bozulmuş durumda. Bir tarafta hayatını devam ettirmek zorunda kalan insanlar var. Ülke olarak her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi bu süreci de birlik beraberlikle aşabiliriz” dedi ve ekledi:

‘Psikolojik destek şart’

“Özellikle yabancı oyuncular üzerinde ciddi tedirginlikler var. Sonuçta aileleri yurt dışında olanlar, Avrupa’da yaşayanlar var. Çok şükür ülkemizde durum o kadar kötü değil ama gerekli önlemler alınmadığı için onların da bu durumda olduğunu unutmamak lazım. Bu yüzden biz yerli oyunculara bu süreçte daha büyük iş düşüyor. Yabancı arkadaşlarımıza her türlü psikolojik desteği vermemiz gerekiyor. Korkmadan, panik yapmadan, bilinçli bir şekilde riskleri en aza indirmeliyiz.”

‘Tedirginlik iyice arttı’

“Fatih Terim hocamız ve Abdurrahim Albayrak’ta da virüs çıktı. İnşallah bir an önce aramıza daha güçlü dönerler. Bu futbol dünyasındaki tedirginliği iyice artırdı. Liglerin başlaması zor görünüyor. Bekleyeceğiz. Çalışmalarımızı evden sürdürüyoruz. Ancak ne kadar evde çalışsak da bunun sahaya yansıması aynı şekilde olmayacak.”

"Evde olmak bir fırsat"

“Biz futbolcular olarak evde zaman geçirmeye pek alışkın değiliz. Hayatımız; idmanlar, kamplar, deplasmanlar, seyahatlerde geçiyor. Evde de dinleniyoruz genelde. Ancak şu anda vaktimizin tamamında evdeyiz. Bu yüzden biraz daha şaşkınız. Hatta eşimle geçen gün şakalaştık. Bana iki şıklı bir sordu. A şıkkı uzun bir süre daha evde oturmamla alakalıydı. Tabii ki dinlemeden diğer şıkkı seçtim. (Gülüyor.) Elbette bu işin şakası. Bu süreç bizim için de ailemizle vakit geçirmek için fırsat oldu. Aynı zamanda eksik kaldığımız konularda da kendimizi geliştirebilme fırsatı yakaladık. 3 dil konuşuyorum. 4.’sü neden olmasın? Futbol evrensel bir oyun ve biz de sadece saha içinde değil saha dışında da donanımlarımızı artırmalıyız ki bu konuda bizden ileride olan ülkeleri yakalayabilelim.”

‘Taraftarı ve stadı özledim’

Göztepe gibi bir kulübün oyuncusu olmak da şans. Kulübümüz bize her türlü desteği sağlıyor.Oyuncu sağlığı ön planda. Çalışmalar için kolaylık sağlanıyor.Zaten büyük bir camia olduğunu söylemeye gerek yok. Taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi bu süreçte de çok güzel mesajlar geliyor. Umarız bir an önce muhteşem stadımızda onlarla birlikte zafer sevinçleri yaşarız. Şimdiden en çok özlediğim şey stadımız ve taraftarımız.”

Ö.Necati Albayrak