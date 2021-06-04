Göztepe'de gösterdiği müthiş performansın ardından birçok takımı peşine takan, adı uzun süre Fenerbahçe ve Beşiktaş 'la da anılan Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i kendisini çok istemesi nedeniyle Galatasaray 'a evet demişti. Son maçın ardından Sarı-Kırmızılı kulüple görüşerek her konuda anlaşan ve resmi sözleşme için geri sayıma geçen Alpaslan tatile gitmek yerine çalışmayı seçti. Hiç ara vermeden özel bir hocayla yeni sezon hazırlıklarına başlayan 27 yaşındaki futbolcu her gün yaptığı fiziksel antrenmanlarla beraber yeni sezon hazırlıklarına tam anlamıyla hazır olarak başlamayı planlıyor.

Boksa da merakı var

Boksa da özel bir merakı olan Alpaslan yaptığı idmanlarla tatile gitmek yerine vaktinin büyük çoğunluğunu spor yaparak geçiriyor. İzmir ekibinde çıktığı 118 maçta 13 gol atarak yıldızını parlatan Alpaslan'ın stoperin yanı sıra birçok mevkide tecrübesinin bulunması Fatih hocanın onu istemesindeki en önemli etkendi.