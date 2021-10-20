Alpaslan Öztürk: Biz buraya kazanmaya geldik

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak olan Galatasaray 'da Alpaslan Öztürk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Alpaslan, lider olarak geldiklerini ve lider olarak ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddia vardır. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz."

"Şu anki performansımdan dolayı memnunum. Aslında hocama sormak gerekiyor. Galatasaray'da olmaktan ve Fatih Terim ile çalışmaktan çok mutluyum."

"Rakip takımın lider oyuncusu kim, bizi ilgilendirmiyor. Biz buraya kazanmaya geldik."











