Doğup büyüdüğü Almanya'da çok tanınan ve klipleri milyonlarca kez izlenen Alpa Gun lakaplı şarkıcı Alper Şendilmen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için 'TürkiyEM' adlı şarkı besteledi. Besteyi kendi sosyal medya hesabından da yayınlayarak futbolseverlerin beğenisine sunan Şendilmen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Milli takımın aldığı her başarılı sonuçta gurur duyduklarını belirten ünlü şarkıcı, milli takım için hazırladığı ve klibini de çektiği şarkının hikayesini şöyle anlattı:

"Bizler müzisyen insanlarız. Türk Milli Takımı ne kadar ileriye giderse biz de o kadar gurur duyuyoruz. Fransa'daki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bir şarkı yapmıştım. O da Türkçe-Almanca karışık bir parçaydı. Nakaratı Türkçe, sözleri Almanca idi. Sonrasında ise bütün sözlerinin Türkçe olduğu hareketli bir parça yapmayı düşündüm. O an kağıt kalemi alıp bu şarkıyı yazdım."

"BU ŞAMPİYONADA UMUDUMUZ BÜYÜK"

Takımda tecrübeli isimlerin olduğunu ifade eden Şendilmen, "Bu şampiyonada umudumuz büyük. Eskisi gibi değil. 1980 doğumluyum ve Rıza Çalımbay dönemlerini biliyorum. O zamanlar bile milli maça çıktığımız zaman gurur verici bir şeydi. Şimdi ise nerelere geldik. Oyuncularımız, Avrupa tecrübesine sahip isimler. Herkes kendi liginde şampiyonluk elde etmiş futbolcular. O tecrübeyle milli takıma yeni bir güç doğdu. Bu tabii ki aldığımız sonuçlardan da belli. Fransa ve Hollanda maçlarında da bunu gördük. Kısacası, umudumuz büyük" diye konuştu.

Milli takımın şampiyonadaki ilk maçı olan İtalya karşısında iyi bir sonuç alacağına inandığını vurgulayan Alpa Gun, "Her futbolcumuza çok güveniyorum. Defansımız da zaten çakı gibi. Mesela Merih Demiral Juventus'ta iyi bir performans sergiliyor. Hakan Çalhanoğlu da İtalya'da süper performansla oynuyor. Burak Yılmaz da zaten Fransa'yı titretti. Bunlar bizim için çok gurur verici şeyler. Onlar ne kadar seviniyorsa, bizler de o kadar mutlu, sevinçli ve umutluyuz. İnşallah ilk maçımız olan İtalya karşısında güzel bir sonuçla turnuvaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

Şarkıcının kendi Youtube hesabı olan Alpa Gun'da yayınlanan 'TürkiyEM'in sözleri şöyle:

"Of of gökyüzünde dalgalanan parlayan Türk bayrağı / Sahaları titreten onbiri bir aslan parçası / Türk'ün Türk'ten başka dostu olmazmış / Allah Allah vurup geçer Türkiye of of / Of of gururumuz, millimiz Avrupa'ya kükrer / Arkamızda dağ gibi koskoca Şenol Güneş / Rakiplerimiz karşımızda titrer / Allah Allah vurup geçer Türkiye of of / Of of kırmızı beyaz renkli formanın üstünde Ay Yıldız / bize düşman gözüyle bakana yoktur saygımız / Türk'ün sesi tüm dünyaya haykırır / Allah Allah vurup geçer TürkiyEM of of

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK - BERLİN / DHA