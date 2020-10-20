Alp Disiplini Milli Takım sporcuları, FIS kampında

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcuları Ceren Reyhan Yıldırım ve Demirkan Hasırcı, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği antrenman kampına katıldı.

Avusturya Pitztal'da 18 Ekim'de başlayan FIS antrenman kampı, 14 Kasım'da sona erecek. Yeni sezona daha hazır gireceklerini ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Tüm branşlarımızda yurt içi kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı kamplarımızı büyük bir titizlikle organize ediyoruz. Sporcularımız FIS antrenman kampına katılıyorlar, başarılar diliyoruz" diye konuştu.



