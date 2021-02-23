Almoez Ali kimdir, kaç yaşında? Galatasaray onu istiyor...

Galatasaray Almoez Ali'nin peşine düştü. Katar Ligi'nde Al Duhail takımında forma giyen genç forvetin sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Galatasaray böylece oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Peki, Almoez Ali kimdir, kaç yaşında? Almoez Ali hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Almoez Ali kimdir, kaç yaşında?

19 Ağustos 1996 Khardum doğumlu olan Almoez Ali forvet olarak görev yapıyor. Sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen Sudan asıllı Katarlı futbolcunun piyasa değeri 2.7 milyon Euro...

Katar Milli Takımı'yla 43 maçta 23 gole imza atan genç futbolcunun bu sezon da 15 resmi maçta 6 gol 2 asisti var. 1.80 boyundaki futbolcu, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

Belçika'da Eupen, Avusturya'da Lask, İspanya'da Cyd Leonesa formaları da giyen Almoez Katar'ın meşşur Aspire Akademi'sinde yetişti.