Almanya'nın 7 Ekim'de Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Joachim Löw, kadroya Schalke'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı da dahil ettiği görüldü. Ayrıca Löw, Madmoud Dahoud ve Jonas Hofmann'ı ilk kez milli takıma çağırdı.

İşte Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

KALECİ: Berd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp

DEFANS: Emre Can, Matthias Ginter, Robin Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Süle, Jonathan Tah

ORTA SAHA: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Julian Draxler, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Jashua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus, Suat Serdar

FORVET: Luca Waldschmidt, Timo Werner