Avrupa’nın üst düzey ligleri arasında durumu en iyi olan ve liglerin kaldığı yerden başlaması konusunda 9 Mayıs tarihini belirleyen Almanya’da Bundesliga yönetimi, karşılaşmalar için gerekli önlemlerini aldı. Bu konuda yetkililer, 41 sayfalık bir rapor hazırlarken, seyircisiz olarak oynanacak maçlarda stat içinde ve dışında toplamda olması gereken kişi sayısını maksimum 322 olarak belirledi. Maç sırasında sahadaki oyuncular ve hakemler dahil olmak üzere oyunun içinde olan tüm birimler üçe ayrıldı.

Birçok yasak da bulunuyor

Buna göre saha içi ve sahaya en yakın kısımda 98, medya mensuplarının da yer aldığı ikinci kısımda 115, sahaya en uzak alan ile stat dışındaki üçüncü birimde de maksimum 109 kişi yer alacak. Her iki takım da farklı zamanlarda ve farklı yerlerden stada giriş yapacak. Stadyuma girecek herkesin ateşi ölçülecek. El sıkışma gibi her türlü yakın temas gerektiren hareketlere izin verilmeyecek. Takımlardaki kişiler hariç, diğer herkes maske takacak ve sosyal mesafe her zaman korunacak. Maç sonu röportaj olmayacak, basın toplantıları ise sanal ortam üzerinden gerçekleşecek.

Mayıs'ta kalan maçları oynatmakta kararlı olan Bundesliga yönetimi, bu süreçte yaklaşık 25 bin koronavirüs testi yapacak ve bunun için 19 milyon TL’ye yakın harcama yapacak