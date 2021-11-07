Almanya futbol tarihinin en büyük cezası, Bundesliga 2 ekiplerinden Aue'nin formasını giyen Clemend Fandrich'e verildi. Yardımcı hakeme tükürdüğü iddia edilen Fandrich, 7 ay futboldan men cezası aldı.

22 Ekim'de Aue, sahasında Ingolstadt'ı konuk ederken ev sahibi ekibin tecrübeli oyuncularından Clemens Fandrich'in 31 yaşındaki yardımcı hakem Roman Potemkin'e tükürdüğü iddia ediliyor. Oyuncu, iddiaları reddetse de soruşturma süreci hakemin ifadelerini desteklemekte.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DFB Spor Mahkemesi Başkanı Hans Eberhand Lorenz, "Hakemlere veya yardımcılarına yönelik saldırılar, 6 aydan 2 yıla kadar cezai işlem gerektirir. Mahkeme, cezayı verirken Fandrich'in 12 yıllık kariyerindeki profesyonel tavrını lehine bir şekilde dikkate aldı. Yoksa yardımcı hakemin yüzüne tükürmek o kadar ciddi bir olay ki daha yüksek bir ceza söz konusu olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Alman futbol tarihinin en ağır cezası

Aue, verilen cezaya itiraz etmeyi planlarken avukat Kay Werner de, "7 ay kabul edilemez bir ceza. Yasal yollara başvuracağız. Elimizdeki temyiz hakkını kullanacağız. Çok önemli usul kurallarına uyulmadığını düşünüyorum" dedi.

Fandrich'in aldığı 7 aylık ceza ise Alman futbol tarihinin en ağır bireysel cezası oldu. Daha önce 2011-12 sezonunda Levan Kobiashvili ve 1963'te Timo Konietzka, hakemlere yönelik şiddet olayları sonucunda 6 ay ceza almışlardı.

Almanya'da futbolculara yönelik bireysel cezalarda üst sıralarda yer alan bir isim de Hakan Çalhanoğlu. Trabzonspor ile olan davası nedeniyle Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından verilen bir kararla 4 ay futboldan men edilmişti.