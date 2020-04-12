Almanya’da sanal bilet devri...

Daha önce Belarus takımları, sanal bilet uygulamasına geçmiş ve taraftarların yüzlerini kartonlara yapıştırmıştı. Şimdi ise benzer bir uygulamaya Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach geçti.

Siyah-Beyazlı ekip, tanesi 19 Euro’dan bin adet sanal bilet sattı. Bu doğrultuda kale arkası tribünlerine karton görseller yerleştirildi. Taraftarlar, istedikleri fotoğraflarını seçtikten sonra tribüne yerleştirilecek olan karton görsellere fotoğraf basım işlemleri de gerçekleştirilecek.