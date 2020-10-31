Almanya’da korona vaka sayısı 18 bin 681’e yükseldi

Almanya'da bulunan Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 18 bin 681 yeni korona virüs vak'asının tespit edildiğini toplam vak'a sayısının 499 bin 694’e yükseldiğini açıkladı. Son verilerle, salgının başlangıcından bu zamana kadar en yüksek enfeksiyon sayısına ulaştığı açıklandı.

Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 349’a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 345 bin 700 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da korona virüs taşıyan kişi sayısının 143 bin 681 kişi olduğu belirtildi.