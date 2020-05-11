Almanya’da korona şoku

16 Mayıs’ta ligleri başlatmayı hedefleyen Almanya’da dün şok bir gelişme yaşandı. 2. Lig ekiplerinden Dynamo Dresden’de iki oyuncunun koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncular, çalışanlar ile teknik ekip için üçüncü kez test yapıldığını ve iki futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Tüm takımın 14 gün boyunca evlerinde karantinaya gireceği kaydedildi. Ayrıca Dresden’in ligde Hannover 96 ile 17 Mayıs’ta oynanması planlanan maça, karantina süreci sebebiyle çıkamayacağı belirtildi.