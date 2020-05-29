Almanya’da kale düştü!

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmeden önce Almanya Bundesliga’nın ilk 25 haftasında ev sahibi takımların, rakiplerine karşı önemli bir üstünlüğü vardı. Oynanan 225 maçın oynandığı söz konusu dönemde iç saha takımları toplamda 97 galibiyet alırken, Panzerler’de ev sahibi takımların kazanma oranı yüzde 43.1 olarak gerçekleşmişti. Ancak koronavirüs nedeniyle lige verilen yaklaşık 2.5 aylık ara Almanya’da çok şeyi değiştirdi. Seyircisiz oynanan karşılaşmalarda her şey adeta tersine döndü. Futbola dönüş yapıldıktan sonra oynanan 27 maçta ev sahibi takımlar, neredeyse varlık gösteremedi ve toplamda 5 galibiyet alabildi.

İki katından fazla!

Diğer maçlarda konuk takımlar 12 defa sahadan mutlu ayrılırken, taraflar 10 mücadelede ise puanları paylaşmak zorunda kaldı. Yani aradan geçen sürede ev sahibi takımların ilk 25 haftada olan yüzde 43.1’lik galibiyet yüzdesi son 3 haftada oynanan maçların ardından yüzde 18.5’e kadar geriledi.