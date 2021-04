“Kicken wie die Profis” kitabının tanıtım metninde, profesyonel futbolcu olmak için günümüzde “sihirli değneğin” yetmediğinden, çalışmanın, karşılaşılan zorluklarla nasıl başa çıkılacağının detaylarından ve profesyonel isimlerin tavsiyelerden bahsediliyor. Ve belki de en önemlisi kitapta bunları anlatanlar dünya futbolunun zirvesinde yer alan Alman futbolunun, önde gelen isimleri.

Dev İsimlerin Arasında 2 Türk

“Kicken wie die Profis” yani Türkçe çevirisi “Profesyoneller gibi oyna (vur)” olan kitap şu sıralar Almanya’da spor kategorisinin en çok satanlarında ilk sırada yer alıyor. Gazeteci Kai Psotta’nın derlediği ve Oliver Bierhoff (Almanya Milli Takımlar Direktörü), Julian Nagelsmann (RB Leipzig Teknik Direktörü), Erik ten Hag (Ajax Teknik Direktörü), Frank Kramer (Arminia Bielefeld Teknik Direktörü), Miroslav Klose (Bayern Münih Yardımcı Antrenörü), Meikel Schönweitz (Almanya Milli Takımı Gelişim Bölümü Sorumlusu), Peter Knabel (Schalke 04 Sportif Direktörü), Jochen Sauer (Bayern Münih Gelişim Bölümü Sorumlusu), Bernhard Peters (Danışman) ve Ernst Tanner (Philadelphia Union Sportif Direktörü) gibi toplamda 17 futbol adamının yazılarıyla katkı verdiği kitap için, 2 de Türk bu isimlerin arasına girdi. Eski Leipzig altyapı antrenörü Levent Sürme ve eski Augsburg Şef Scout'u Gürkan Karahan… 283 sayfalık kitabın 66 sayfası bu iki ismin yazısına ayrılmış.

“Kitap, farklı perspektiflerden ve uzmanlardan profesyonel futbolcu olabilmek ve gelişim sağlayabilmek için bir rehber niteliği taşıyor. Sosyolojik tespitlerle aile yapısı ve kişisel gelişimin bir sporcuyu nasıl etkileyebileceğinden bahsediyorum. Aynı zamanda yetenek keşfetmenin temellerini, futbolcu izleme sistemi ve departmanının nasıl kurulduğundu izah etmeye çalıştım.” diyor Gürkan Karahan. “Bu kitap bir taraftan kulüplere diğer yandan genç sporculara ve velilere de hitap ediyor.” diye de ekliyor.

Gürkan Karahan: Eğitim, kişilik, karakter, sosyal çevre, aile gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor

Uzun yıllar gözlemci (scout) olarak çalıştınız. Kitapta da buna değiniyorsunuz…

“Scouting departmanları Avrupa futbolunda sportif direktörler ve başkanlar kadar önem taşıyıp, teknik direktörler kadar söz hakkına sahiplerdir. Benimsenen kulüp felsefesi üzerine yatırımlar yapmayı önerir, tavsiye eder. Teknik, fizik, taktiksel becerileri az çok futboldan anlayan herkes görüyor zaten günümüzde. Scoutların artık en önemli özelliği futbolcudaki potansiyeli tespit etmek, oyun anlayışını tartmak, sporcu ile ailesini, arkadaş çevresini takip ederek genç sporcunun karakterini ve yaşam tarzını incelemektir. Tüm bunların neticesinde bir kanıya varmak daha doğru olur.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünü daima hatırlayıp göz önüne getirmelerini tavsiye ederim gençlere. Artık sadece yeteneğin seni profesyonel olmana yeterli olmayabiliyor. Eğitim, kişilik, karakter, sosyal çevre, aile gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor.”

Gelecekteki projeleriniz, hedefleriniz nelerdir? Türkiye’de çalışmaya sıcak bakıyor musunuz?

Son 2 yıldır Almanya’da yayıncı kuruluş Sky Sport kanalında tüm Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga maçlarının analizlerinden sorumluyum. Onun dışında profesyonel kulüplere denetim servisi ve eğitim seminerleri sunmaktayım. Global bakış açımdan dolayı profesyonel çalışma şartları ve benim çalışmak isteyecek takımın hedefine bakmak isterim.

Levent Sürme: Birçok genç, profesyonel futbolcu olmak istiyor. Bunun bir formülü yok.

Son olarak Leipzig altyapısında görev yapan Levent Sürme ise futbolcu yetiştirmede titiz davranılması gerektiğini söyleyerek, ““Kicken wie die Profis” kitabı profesyonel futbolcu olmak isteyen gençlere, ailelerine ve profesyonel futbolcu geliştirmek isteyen kulüplere yönelik. Birçok genç, profesyonel futbolcu olmak istiyor. Bunun bir formülü yok. Bana ayrılan kısımda profesyonel bir oyuncu olma ve gelişim sırasında, perde arkasını aralamaya çalıştım. Oyuncular bireyseldir. Onlara hep aynı çözüm yolu sunulmaması gerekiyor. Önemli olan perde arkası dediğim konular için kafa yormak gerek.” diyor.

“Bahane bulmasınlar çözüm arasınlar”

Çok geniş ve kapsamlı bir konu ancak en azından kitapta size ayrılan kısmın özeti gibi düşünürsek, Türkiye’de yeni yetişen genç futbolculara, ailelerine ne gibi önerileriniz olur?

“Bahane bulmamalarını ve her zaman çözüme yönelmelerini öneririm. Ailelerin çocuklarına objektif bir bakış açısından bakması gerek. Onlara duymak istediklerini değil, duymak zorunda olduğu şeyleri ve en önemlisi gerçeği söylemek gerek. Dışardan bakmak, evet biliyorum çok zor bir şey. Ama gerçeği görmek gerek. Her gencin bir idolü vardır. Her alandan olabilir. Önerim, bu idolü araştırmak ve niye sorusunu sormak. Bu kişi hangi zorluklara karşı, nasıl ve ne kadar çaba sarf ediyor. Bir idol olana kadar hangi zorlukları aşmak zorunda kaldı. Ronaldo gibi olmak istemek önemli ama Ronaldo nasıl oldu da bu seviyeye geldi sorusuna cevap bulmak… Asıl önemli olan bu.”





Gürkan Karahan kimdir?

2011’den bu yana Bundesliga’da mücadele eden Augsburg’da 2019 yılının Mayıs ayına dek 8 yıl boyunca ‘Şef Scout’ olarak görev aldı. Halen Almanya’da Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nin resmi yayıncısı Sky’da yorumculuk ve analiz uzmanı olarak görev yapan Karahan ayrıca birçok kulübe de eğitim ve danışmanlık anlamında da katkı sağlıyor.





Levent Sürme Kimdir?

18 yıldır antrenörlük mesleğini yapıyor ve son 8 yıldır UEFA A Lisansı’na sahip Levent Sürme, Şu an Chelsea’nin teknik direktörü olan Thomas Tuchel ile Augsburg altyapısında 3 yıl beraber çalıştı. Son iki sezon RB Leipzig çatısı altında Ralf Rangnick ile son 1 yıldır da Julian Nagelsmann ile çalışma fırsatı buldu. Levent Sürme’nin son görevi RB Leipzig’de U-15 takımı antrenörlüğü oldu.

