Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol, 11 asistle yıldızlaşan ve sezon başında 20 milyon Euro'ya Leipzig'e giden Norveçli futbolcu, yeni takımıyla henüz golle tanışamadı. 8 sınavda da ağları sarsamayan ve beklenenin altında kalan 24 yaşındaki forvet, eleştirilerin de hedefi oldu.

'İlk günden beri...'

Almanlar'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, yıldız oyuncuyu, Borussia Dortmund'dan vatandaşı Haaland'la kıyasladı. Haberde, "Sörloth için 20 milyon Euro transfer bedeli ödendi ama kendisinin hâlâ golü yok. Borussia Dortmund da Haaland için bu parayı verdi fakat o, ilk günden beri attığı gollerle herkesi coşturuyor" ifadeleri kullanıldı.