Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre Almanya'da vaka sayısı bir önceki güne göre 4 bin 118 artarak 31 bin 554'e yükseldi. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir önceki güne göre 35 kişi artarak 149 oldu.

Almanya'da Corona virüs nedeniyle önümüzdeki en az iki hafta boyunca aynı evde yaşamayan ya da iş nedeniyle bir arada bulunmayan ikiden fazla kişinin açık havada buluşması yasaklanmıştı. Başbakan Angela Merkel da hastalığın bulaştığı bir doktorla olan temasından dolayı karantinaya girmişti. Almanya'da sosyal faaliyetlere getirilen kısıtlamaların ardından bu kurallara uymayanlara Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ceza verileceği bildirildi.

İki hafta sonra virüsün yayılma hızının düşüp düşmediğinin değerlendirileceği açıklandı.

Kurtarma paketi mecliste

Öte yandan bugün toplanacak Federal Meclis (Bundestag) hükümetin Corona virüs salgını nedeniyle tehdit altında bulunan ekonomiyi ayakta tutmak için açıkladığı toplam 750 milyar euro değerindeki kurtarma paketini görüşecek.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bu çerçevede 2013'ten bu yana ilk kez borçlanması planlanıyor.

Tasarının bugün federal meclis, Cuma günü de Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.