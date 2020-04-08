Almanya'da 5 Türk daha Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Almanya'da 5 Türk daha Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de Corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

Hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ülkede Corona virüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...