Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve Milli Takımımız ile Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Erhan Önal, 63 yaşında vefat etti. Erhan Önal'ın üzücü vefatı özellikle futbol kariyerinde forma giydiği Almanya ve Belçika'da da yer buldu.

Erhan Önal, Bundesliga'da sahaya çıkan ilk Türk asıllı oyuncu olurken Türkgücü Münih ve Bayern Münih formaları giymişti. 1983-85 yılları arasında formasını giydiği Türkgücü Münih'in bir üst lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Erhan Önal için eski kulübü bir taziye mesajı yayımladı ve ailesi ile dostlarına başsağlığı dileklerini paylaştı.

Eski takımlarından ve Belçika'da büyük zaferlere imza attığı Standard Liege de eski savunmacılarının vefatını öğrenmiş olmaktan duyduğu büyük üzüntüyü paylaştı.

Erhan Önal'ın üzücü vefatı, Belçika basınında da geniş yer buldu. Foot News, Bayern Münih'ten Standard Liege'e transfer olan; lig şampiyonluğu, Belçika Kupası ve Belçika Süper Kupası yaşayan Erhan Önal'ın vefatını okuyucuları ile paylaşırken DHNET de Önal'ın Belçika'da birçok başarıya imza attığına dikkat çekti. Walfoot, Galatasaray'ın paylaşımı üzerinden yola çıkarak yine ERhan Önal'ın 1978-1983 yılları arasında Standard Liege formasıyla elde ettiği başarılara yer verdi.