Almanya - Türkiye maçında Joachim Löw, yine burnunu karıştırdı

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında dünya devi Almanya'nın konuğu oldu. Köln kentinde yer alan RheinEnergie Stadı'nda oynanan maçta Almanya'nın hocası Joachim Löw'ün bazı alışkanlıklarından kurtulamadığı görüldü.

2014 Dünya Kupası'nda sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri sık sık gündem olan Löw, 2018'deki İsveç maçında yine kameralara yakalanmıştı.

O dönem ''Maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım.'' açıklamasını yapan 60 yaşındaki teknik adam, şimdi de Almanya-Türkiye maçında gündeme oturdu.

Alman teknik adamın burnunu karıştırırken çekilen görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.