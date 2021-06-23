EURO 2020 F Grubu’nda yıldızlar topluluğu Almanya ile Fenerbahçeli Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan, 3. ve son grup maçında karşı karşıya gelecek. Almanya’nın bir üst tura çıkması için Macaristan’ı yenmesi ya da berabere kalması durumunda Fransa’nın, Portekiz’e yenilmemesi gerekiyor. Almanlar’a liderlik için de kazanması ve Fransa’nın diğer maçtan 3 puanla ayrılmaması şart. Macaristan’a ise ikinci sırayı alması adına hem galibiyet hem de Portekiz’in, Fransa’ya kaybetmesi lazım.

Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya ile Macaristan, Münih şehrindeki Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Sergei Karasev'in yöneteceği 90 dakika TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Almanya - Macaristan muhtemel 11'ler:

Almanya: Neuer, Rüdiger, Hummels, Ginter, Gosens, Kimmich, Kroos, İlkay, Havertz, Müller, Gnabry

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Fiola, Schafer, Nagy, Kleinheisler, Nego, Rallai, Nikolic