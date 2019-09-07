Almanya - Hollanda maç sonucu: 2-4

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya, Hollanda'yı ağırladı.

9. dakikada Serge Gnabry'nin golüyle Almanya 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

59'da Hollanda, Frenkie De Jong'un golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Jonathan Tah'ın kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı öne geçirdi.

Almanya, 73. dakikada Kroos'un penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2 yapsa da Malen 79. dakikada yeniden Portakallar2ı öne geçiren golü attı.90'da Wijnaldum skoru belirledi: 2-4.

Bu sonuçla birlikte Hollanda 3 maçta 6 puanla ulaştı. Almanya ise oynadığı 4 maç sonunda 9 puan toplamış oldu.

Hollanda'da Ryan Babel, maça 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.