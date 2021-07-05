MENÜ

Almanya, Çekya, İtalya ve Slovenya; Olimpiyat biletini kaptı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri sonucunda Almanya, Çekya, İtalya ve Slovenya; Olimpiyatlar için katılım hakkı elde etmeyi başardılar.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
- A +
Almanya, Çekya, İtalya ve Slovenya; Olimpiyat biletini kaptı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri sonucunda Olimpiyatlar'a katılım hakkı elde eden ekipler belli oldu. Almanya, Çekya, İtalya ve Slovenya; Olimpiyatlar için katılım biletini elde eden ekipler oldular.

Milli Takımımızın da mücadele ettiği Victoria/Kanada ayağında Çekya, Yunanistan'ı 97-72 mağlup ederek zafere ulaştı. Millilerimiz, grupta Çekya'yı 87-70 mağlup etmesine rağmen yarı finalde Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak final şansını kaybetmişti. 

Belgrad/Sırbistan ayağında İtalya, Igor Kokoskov yönetimindeki Sırbistan'ı 102-95 mağlup ederek Olimpiyatlar'a katılmayı başardı. 

Split/Hırvatistan'da ise zafere ulaşan taraf finalde Brezilya'yı 75-64 ile geçen Almanya oldu. 

Luka Doncic'in şovuna tanıklık edilen Kaunas/Litvanya etabında ise Dallas'ın yıldızının taşıdığı Slovenya bileti aldı. Slovenya; Luka Doncic'in 31 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle triple-double yaptığı final maçında Litvanya'yı 96-85 mağlup etti. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...