Almanya Bundesliga'da taraftarlar stadyumlara dönüyor

Almanya Bundesliga ekipleri, yeni sezonda taraftarların durumuna ilişkin bir toplantı gerçekleştirirken taraftarların eylül ayı ortalaarında stadyumlara dönmeleri üzerine anlaşma sağlandı.

04 Ağustos 2020, Salı 17:15 Son Güncelleme:
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Almanya Bundesliga'da taraftarlar stadyumlara dönüyor

Corona virüs salgını sürecinde geri dönüşü en erken gerçekleştiren futbol ülkesi Almanya, yeni sezon için ise stadyumlardaki durumu tartışıyor. Bugün Bundesliga 1 ve Bundesliga 2 kulüplerinin temsilcileri, Deutsche Fußball Liga CEO'su Christian Seifert ile bir toplantı gerçekleştirdi. 

Taraftarların kademeleri olarak stadyumlara dönüşü ve bunu sağlamak adına dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları üzerinde durulurken takımların, seyircilerin eylül ayı ortalarında stadyumlara dönmeleri konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi. 

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