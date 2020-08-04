Corona virüs salgını sürecinde geri dönüşü en erken gerçekleştiren futbol ülkesi Almanya, yeni sezon için ise stadyumlardaki durumu tartışıyor. Bugün Bundesliga 1 ve Bundesliga 2 kulüplerinin temsilcileri, Deutsche Fußball Liga CEO'su Christian Seifert ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Taraftarların kademeleri olarak stadyumlara dönüşü ve bunu sağlamak adına dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları üzerinde durulurken takımların, seyircilerin eylül ayı ortalarında stadyumlara dönmeleri konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi.