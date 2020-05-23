Almanya Bundesliga'da 27. hafta mücadelesi Köln - Fortuna Düsseldorf derbisine sahne oldu. Köln, RheinEnergie Stadı'nda rakibi Düsseldorf'u konuk etti. Konuk ekipte milli futbolcu Kenan Karaman ilk 11'de yer aldı.

KENAN KARAMAN SAHNEDE

Maçın ilk yarısı orta alan oyunu ile geçildi. İki tarafın nadir gelişen atakları tehlike yaratmadı. İlk yarının bitimine az bir süre kala, dakika 41'de Köln'de savunmanın topu çıkarmak isterken yaptığı hata sonrasında top en son milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan şutunu attı ve köşeye giden top ağlarla buluştu: 0-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

ATAMAYANA ATARLAR

İkinci yarıda ev sahibi Köln eşitliği yakalamak için ataklarını sıklaştırdı. Dakika 58'de ev sahibi penaltı kazandı. Topun başına gelen Mark Uth şutunu attı ancak kaleci topu çıkarmayı başardı. Sonrasında da savunma topu kornere gönderdi. Köln büyük fırsatı kaçırmış oldu.

Kaçan penaltıdan kısa bir süre sonra, dakika 61'de Fortuna Düsseldorf, atamayana atarlar taktiği ile durumu 2-0'a getirdi. Organize bir atakla Köln ceza sahasına giren Düsseldorf'ta Steven Skrzybski sol çaprazda bindirme yapan Erik Thommy'e pasını gönderdi. Thommy, topa gelişine bir şut çıkardı ve top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2.

Bu golden sonra Fortuna Düsseldorf, daha sakin bir oyun oynadı. Köln ise farkı azaltmak için rakip kaleye ataklarını gerçekleştirdi.

KÖLN GERİ DÖNDÜ

Dakikalar 88'i gösterdiğinde Köln, ceza sahanın sağ köşesinden yapılan ortaya savunmanın üstünden Modeste'nin kafa vuruşuyla attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

Tam maç bitti derken 90+1'de Köln, Jhon Cordoba'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Bu golle Fortuna Düsseldorf adeta yıkıldı. Küme düşme hattında bulunan Düsseldorf, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve 3 puanı elinden kaçırdı. Köln, 34 puanla 11. sırada yer alırken, Fortuna Düsseldorf 24 puanla 16. sırada kaldı.